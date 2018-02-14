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Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,hizmete sunduğu soy ağacı sorgulama sistemi yeniden hizmete açıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 23:39
Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…

İstanbul, Hatay gibi illerden bulunan Osmanlı arşivlerindeki belgeler kamyonlarla Ankara’ya getirildi. Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı.

SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 23:39
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