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Sow transferini kendisi yapacak!

F.Bahçe, Al Ahli'den 1 yıllığına kiralanan Moussa Sow'la devam edip etmeme konusunda herhangi bir yönetim kararı almadı.

Sow transferini kendisi yapacak!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 13:01

Kendi maaşından fedakarlık yaparak sarı-lacivertli ekibe dönen Senegalli forvet her fırsatta sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini söylüyor. Bu mümkün mü? Şu an için net değil. Zira Al Ahli cephesinin tavrı da önemli. Kesin olan ise şu? Sow, F.Bahçe forması giymeye devam etmek istiyorsa, Al Ahli'deki 4 milyon euro'luk ücretinden yine büyük indirime gitmek zorunda.

ADVOCAAT'A DERBİ MESAJI

Advocaat, Galatasaray'a karşı forvette büyük ihtimalle Aatıf-Lens-Van Persie üçlüsüyle çıkacak. İlk 11 şansı çok az görünen Moussa Sow ise, "Ben büyük maçları severim. Görev alırsam, Galatasaray'a kesinlikle gol atarım" dedi. Senegalli yıldız, sürekli yedek bekletilmesine isyan etmiş, Dick Advocaat'a "Oynat beni" çağrısı yapmıştı.

 
EtiketlerFenerbahçe HaberleriFenerbahçe
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