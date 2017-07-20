Sow sürprizi! 2 gün içinde...

Kanarya'da Moussa Sow konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe harıl harıl forvet ararken eski yıldızından iyi haberler gelmeye başladı. Sarı-lacivertlier, Al Ahli ile kontratı 2019'da bitecek olan Senegalli futbolcuya "Bonservis sorusunu çözersen seni alırız" demişti. Yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamayan Sow konusunda umutlar tükenirken son dakika gelişmesiyle 30 yaşındaki yıldızın yuvaya dönme ümidi belirdi.



M/L Football'ın haberine göre Moussa Sow, Dubai kulübünün yöneticilerine kariyerine kesinlikle Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi. Haberde transferin 2 gün içinde resmiyet kazanabileceği bilgisi de paylaşıldı. (Fotomaç)