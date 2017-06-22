Sow gitti, işte yeni takımı!
İnzaghi'nin çalıştırdığı Lazio'nun, bonservisi Al-Ahli'de olan Moussa Sow'u transfer edeceği öğrenildi.22 Haziran 2017 Perşembe 23:40
İtalyan basını, Lazio’nun Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuyla ilgilendiğini yazdı.
İNZAGHİ İSTİYOR
Teknik direktör Simone İnzaghi’nin talebi doğrultusunda İtalyan ekibinin, Al-Ahli ile hazırlıklara başladığı, Sow’un menajerlik şirketiyle de bir görüşme yapılacağı belirtildi.
KİRALAMAYACAK
Tecrübeli oyuncunun önceliği Fenerbahçe’de kalmak olsa da Al-Ahli’nin artık oyuncuyu kiralamak istemediği ve Lazio’nun bonservisiyle alma teklifine sıcak baktığı ifade edildi.