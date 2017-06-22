Sow gitti, işte yeni takımı!

İtalyan basını, Lazio’nun Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuyla ilgilendiğini yazdı.

İNZAGHİ İSTİYOR



Teknik direktör Simone İnzaghi’nin talebi doğrultusunda İtalyan ekibinin, Al-Ahli ile hazırlıklara başladığı, Sow’un menajerlik şirketiyle de bir görüşme yapılacağı belirtildi.

KİRALAMAYACAK



Tecrübeli oyuncunun önceliği Fenerbahçe’de kalmak olsa da Al-Ahli’nin artık oyuncuyu kiralamak istemediği ve Lazio’nun bonservisiyle alma teklifine sıcak baktığı ifade edildi.