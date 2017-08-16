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Şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı!

TV'lerdeki bazı maskaralık programlarından tanınan Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:35
Şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı!

Mehmet Ali Erbil eve çağrılan ambulansla Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı. Erbil, hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.

Hürriyet'in haberine göre; Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlenmesi nedeniyle fenalaştığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:35
  1. mehmet ali erbil
  2. mehmet ali erbil hastane
  • HacerHacer8 dk önce
    İblis bunlar.kesin domuz eti yemiştir Ermeni vatan hainleri rabbim hepsini gahhar ismiyle gahreder inşallah bir pislik daha geberir inşallah
  • asyaasya17 dk önce
    Herkese istedigi laubaliligi yapabilecegini sanan firlama seviyesiz adam.Buna ekranlarda yer veren kanallarda seviyesiZ zaten.onuve o kanallari İzlemem ve cocuklarima da izletmem.
  • MikropMikrop52 dk önce
    Bu itin kaçıncı hastaneye kaldırılışı? Kötüye bir şey olmaz!
  • BurakBurak1 sa önce
    Hafazanallah Mehmet Ali ye birşey olursa naparız!
  • MesutMesut1 sa önce
    Pisliğin teki ölse daha iyi.
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 1 sa önce
    Gebersin dümbük herif..
  • MuratMurat1 sa önce
    Bu adamdan tiksiniyorum ...midem bulanıyor...ne sanatçısı ..şebek...Bunlar...
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi1 sa önce
    Etoburlarda olur böyle seyler.
  • Etten mi zehirlenmiş...Etten mi zehirlenmiş...2 sa önce
    Bunlar her şeyin en pahalısını en kalitelisini en organiğini alabilmesine rağmen zehirleniyorsa ucuz kıymayı zor alan millet ne yapsın...
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