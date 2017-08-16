Şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı!

Mehmet Ali Erbil eve çağrılan ambulansla Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı. Erbil, hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.

Hürriyet'in haberine göre; Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlenmesi nedeniyle fenalaştığı öne sürüldü.