Şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı!
TV'lerdeki bazı maskaralık programlarından tanınan Mehmet Ali Erbil önceki gün sabah saatlerinde evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:35
Mehmet Ali Erbil eve çağrılan ambulansla Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı. Erbil, hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti.
Hürriyet'in haberine göre; Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlenmesi nedeniyle fenalaştığı öne sürüldü.