Şova dönen yürüyüş D-100’ü kilitledi
Adalet Yürüyüşü 24’üncü günüde İstanbul’da devam ederken, D-100 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar bu durumu korna çalarak protesto etti.08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:55
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü 24’üncü gününde İstanbul’da devam ediyor.
Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.
Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.