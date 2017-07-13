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Şov yapayım derken ölümden döndüler!

Kağıthane Tüneli’nde arkadaşlarıyla sözde şov yapmak isteyen motosikletli maganda faciaya davetiye çıkardı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:42
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:42
  1. Kağıthane Tüneli
  2. şov
  3. motosiklet
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