Southampton-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Southampton sahasında Liverpool'u ağırlıyor.

Southampton-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Eklenme: 11 Ocak 2017, 10:48
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Maç öncesi sakatlıklar

Southampton'da Jeremy Pied, Sodiane Boufal, Matt Targett ve Alex McCarthy'nin sakatlıkları sürüyor. Liverpool'da ise Danny Ings ve Marko Grujic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Liverpool oyuncusu Sadio Mane ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu için maça katılamayacak.

Southampton-Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

St. Mary's Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma bugün saat 22.45'te hakem Neil Swarbrick'in düdüğüyle başlayacak. Maçın Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor. İngiltere'de ise Skyport kanalından naklen yayınlanacak.

 
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