Southampton final için umutlandı

Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool'u konuk eden Southampton, rakibini 1-0 mağlup etti.

Southampton final için umutlandı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 08:23
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İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında sahasında  Liverpool'u 1-0 yenen Southampton, finale yükselme yolunda avantaj sağladı.
 
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool karşısında 20.  dakikada Redmond'ın attığı golle öne geçen ve maç boyunca bu skoru koruyan  Southampton, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
 
Liverpool'da, kaptan Henderson'un sakatlığı nedeniyle forma giymediği  maçta Brezilyalı futbolcu Coutinho 7 haftalık aranın ardından 61. dakikada  Wijnaldum'un yerine oyuna girdi.
 
Lig Kupası çeyrek final maçında geçen sezon sahasında Liverpool'a 6-1  yenilen ve 1979 yılından bu yana organizasyonda ilk kez final oynamayı hedefleyen  Southampton, önemli bir avantaj yakaladı.
 
Liverpool, rövanş mücadelesinde Southampton'ı Anfield Road Stadı'nda  25 Ocak'ta ağırlayacak. Kupanın finali Wembley Stadı'nda 26 Şubat'ta oynanacak.
 

 
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