Şota Maccabi Tel Aviv'den kovuldu

Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor gibi takımları çalıştıran sevilen teknik direktör Şota Arveladze, geçtiğimiz sezon başına geçtiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'den kovuldu.
Taraftar istifaya davet etti
Maccabi Tel Aviv son 13 resmi maçta 4 galibiyet alınca ve bir dönem peş peşe yaşanan puan kayıplarının ardından İsrailli taraftarlar bir akşam maç sonrası Şota Arveladze'nin arabasının önünü keserek Gürcü teknik adamı istifaya davet etmişti.
Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor gibi takımları çalıştıran sevilen teknik direktör Şota Arveladze, geçtiğimiz sezon başına geçtiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'den kovuldu.