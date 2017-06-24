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Şota, Beşiktaşlı yıldızı istiyor

Özbekistan'ın Pahtakor takımının başına geçen Şota Arveladze'nin Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etmek istediği öğrenildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:50
Şota, Beşiktaşlı yıldızı istiyor

Türkiye'de futbolculuk yapmış ve birçok takımda da teknik direktörlük görevinde bulunmuş olan Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze, Özbekistan'ın Pahtakor Kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şota'nın, Karadağlı defans oyuncusu Marko Simic'i takıma katmasının ardından dev bir transfer planladığı Özbek medyasına yansıdı.

Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde takımında yer verdiği Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. 2013-2015 yılları arasında Şota'nın yönettiği Kasımpaşa'da oynayan Ryan Babel'in, Türkiye'ye gelmesinde etkili olduğunu itiraf ettiği eski hocasıyla beraber çalışmak isteyeceği düşünülüyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:50
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