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Sosyetenin torbacı modelleri iş başında yakalandı!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Nişantaşı'nda uyuşturucu satıcısı torbacılara operasyon düzenledi. Aralarında kimler yok ki?

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:47
Sosyetenin torbacı modelleri iş başında yakalandı!

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Operasyon öncesi operasyonda görev alacak narkotikten bir kadın polis usta tiyatroculardan uyuşturucu bağımlısı ve müşteri rolünü daha iyi yapabilmek için oyunculuk eğitimi aldı. Polis, bir bağımlının torbacıya nasıl sipariş vereceğini ve nasıl davranacağını öğrendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Nişantaşı'nda sosyete dünyasına uyuşturucu satan torbacıları yakalamak için düğmeye bastı.

TEK TEK ARADI, SİPARİŞ VERDİ

Operasyon için çalışmalarını tamamlayan narkotik polisleri Nişantaşı'nda lüks bir kafeye yerleşti. Tiyatro eğitimi alan kadın narkotik polisi de WhatsApp üzerinden torbacıları tek tek arayarak müşteri gibi sipariş verdi. Aranan her torbacı, sipariş veren kadın polisi WhatsApp üzerinden görüntülü arayarak gerçek bir kullanıcı olup olmadığını test etti. Bağımlı müşteri rolünü başarıyla oynayan kadın polis torbacıları ayağına kadar getirtti. Dün Sabah saat 10.00'da başlayan narkotik operasyonu akşam geç saatlere kadar sürdü. Sipariş veren kadın polise uyuşturucu getiren torbacılara kafede suçüstü yapıldı.

TORBACILAR ARASINDA MODELLER DE VAR

Aralarında model Burak S., model/oyuncu Sevgi A. ile birlikte Hamza A., Muharrem Zafer A., İbrahim T., Engin İ., Emrah E., Dilek Ö. ve Cüneyt E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Model Burak ve Sevgi A.'ya da suçüstü yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:47
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  • Muhammedin kılıcıMuhammedin kılıcı1 sa önce
    Oyun.....
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bu tikiler her fırsatta dine diyanete küfür etmeyi aydın lık zannedenlerin maşa lığını yapıyor.
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