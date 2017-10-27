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Diyarbakır'da Peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır'da aralarında sosyalistlerinde bulunduğu bir grup ölen Peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 14:10
Diyarbakır'da Peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır'da, Kuzey Irak’taki korsan referandumdan sonra Irak ordusunun başlığı operasyonlarda çıkan çatışmalarda ölen Peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

SOSYALİSTLER DE NAMAZ KILDI

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, peşmergeler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere bir araya geldi. Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Ofis Camii'nde, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'yle çıkan çatışmada ölen peşmergeler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Partililer ve STK temsilcileri, namaz sonrası Kürtçe dua ettikten sonra dağıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 14:10
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