Sosyal meydayı ayağa kaldıran görüntü

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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde kendini bilmez kişi yada kişilerce kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce koşturulan at, görenlerin tepkisini çekti. Akıllara durgunluk veren olay bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manisa'da bir süre önce şehir içerisinde çukura düşüp ölen at ile sarsılan hayvanseverler, bu kez bir kamyonetin arkasına bağlanarak şehir merkezinde koşturulan at için tepki gösterdi.

Yunusemre İlçesi Güzelyurt Mahallesinde kendini bilmez kişi ya da kişiler ve bir atın kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce koşturulmasına şahit olan vatandaşlar şehir içerisinde gerekli denetimlerin artırılmasını ve hayvanlara karşı işlenen bu tür suçların cezasız kalmamasını istedi.

Duyarlı bir hayvansever tarafından araç içerisinde videoya alınan o anlar hayvana yapılan eziyeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.