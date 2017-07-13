Sosyal medyayı sallayan transfer!

TFF 1. Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Manisaspor, Çaykur Rizespor'dan Atiemwen ve Eskişehirspor'dan Axel Meye'yi renklerine kattı.

Transferden çok iki futbolcunun imza töreninde birbirine benzerliği sosyal medyada büyük ses getirdi.

Twitter'da bir kullanıcının, iki oyuncunun imza töreninden fotoğrafını paylaşıp "Adamın saçını sarıya boyayıp sözleşme imzalatmışlar" şeklindeki yorumu sosyal medyada büyük beğeni kazandı.