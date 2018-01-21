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Sosyal medyayı salladı! Başbakan da paylaştı

Başbakan Yıldırım Zeytin Dalı harekatına ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir karikatürü çok beğendiğini dile getirerek "Zeytin Dalı harekatının zeytinleri orada yaşayan halka, dalları ise terör örgütlerine gidiyor. Bunu bir vatandaşımız resmetmiş, benim de çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

21 Ocak 2018 Pazar 18:15
Sosyal medyayı salladı! Başbakan da paylaştı

Başbakan Yıldırım sosyal medyada paylaşılan bir karikatürden de bahsederek "Zeytin Dalı harekatının zeytinleri orada yaşayan halka, dalları ise terör örgütlerine gidiyor. Bunu bir vatandaşımız resmetmiş, benim de çok hoşuma gitti" dedi

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 18:15
  1. başbakan
  2. karikatür
  3. sosyal medya
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