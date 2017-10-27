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Sosyal medyayı ayağa kaldırdılar: Biz uzaylı değiliz

Kırgızistan vatandaşları, yeni bir bilimkurgu filminde uzaylılara ''Kırgız'' ismi verilmesine tepki gösterdi.

27 Ekim 2017 Cuma 09:54
Sosyal medyayı ayağa kaldırdılar: Biz uzaylı değiliz

Kırgızistan vatandaşları, yeni bir bilimkurgu filminde dünyayı işgal etmeyi gelen bir uzaylı türüne "Kırgız" denmesine sosyal medyada tepki gösterdi. "Brave Storm" adlı Japon yapımı film Kasım ayında gösterime girecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre film, Kırgızlar arasında şimdiden en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Filmde uzaylı Kırgızlara karşı mücadele edecek robotlar yapmak için insanlar, 2050’den günümüze zaman yolculuğuyla geri geliyor.

Uzaylılara neden “Kırgız” dendiği belli olmasa da Kırgızistan’da sosyal medya kullanıcıları “Biz uzaylı değiliz” şeklinde paylaşımlarında bulunuyor.

Bazı Kırgızlar ise durumla eğlenerek “Sıradan bir halk olmadığımızı biliyordum” ve “Filmdeki Kırgızların ortalama bir Kırgız bürokratından farkı yok” diyor.

Kırgızların komşuları Kazaklar da 2006 yılında çekilen Borat filmindeki “Kazak” imajıyla nasıl başa çıkacaklarını şaşırmıştı.

BBC Türkçe

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:54
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