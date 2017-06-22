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Sosyal medya'ya karşı operasyon

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKKile Suriye uzantısı PYD'yi öven ve özendiren kişilere yönelik düzenlenenoperasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 20:08
Sosyal medya'ya karşı operasyon

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK ile PYD'yi  öven ve özendiren paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda  gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 1'i ise  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 20:08
  1. TerörleMücadele Şube Müdürlüğü
  2. PKK
  3. PYD
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