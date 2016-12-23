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Sosyal medyaya erişim sıkıntısı: İnternet neden yavaş?

İnternet neden yavaş? Dün akşamdan beri sosyal paylaşım platformlarına girişte sorun yaşanıyor. Resmi açıklama geldi mi?

Sosyal medyaya erişim sıkıntısı: İnternet neden yavaş?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:43
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23 Aralık itibariyle internet çok yavaşladı. Miyonlarca kişinin internetin neden yavaşladığı sormaya başladı.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Twitter erişim sorunu devam ediyor mu? Bugün en çok sorulan soruların yanıtını sizerle paylaşıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya uygulamalarına ve internete giriş sorunu yada yavaşlık yaşandı.

Bunun nedeni resmi olarak açıklama gelmese de terör operasyonlarının düzenlenmesi ve güvenlik sağlanması amacıyla olduğu tahmin ediliyor. Kesin açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

İnternet yavaşlığı ve Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında yaşanan soruna gelecek olursak, akşam saatlerinden itibaren bu uygulamalardaki yavaşlığın ve giriş sorununun büyük oranda azaldığını söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılar ise zaman zaman internette yavaşlık olduğunu çeşitli platformlardan iletiyor. Sorunun tamamen ortadan kalktığında buradan sizlerle paylaşacağız.

 
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