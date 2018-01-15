Sosyal medyanın yeni fenomeni 'Judocu dayı'

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Bir güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, biri kadın iki kişi yolda yürürken erkek olan kişinin bir anda durduk yere boşluğa tekme sallaması, kendisinin sosyal medyada "Judocu dayı" olarak tanımlanmasına neden oldu.
15 Ocak 2018 Pazartesi 14:36
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:36
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Judocu dayı
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