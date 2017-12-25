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Sosyal medyanın son kurbanı! TRT spikerini 'öldürdüler'

TRT'nin eski spikeri Orhan Ertanhan'ın öldüğüne dair sosyal medyada haberler yayınlanmaya başladı. Kısa bir süre sonra o iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:07
Sosyal medyanın son kurbanı! TRT spikerini 'öldürdüler'

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, sosyal medyanın son kurbanının TRT'nin eski spikeri Orhan Ertanhan olduğunu köşesine taşıdı.

Ali Eyüboğlu, eski TRT çalışanlarının Facebook'ta Orhan Ertanhan'ın öldüğünü yaydıklarını ancak ünlü
spikerin hayatta olduğunu vurguladı.

İşte Ali Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "TRT’nin eski spikerini yaşarken öldürdüler" başlıklı o bölüm:

İsimlerin, sözlerin kulaktan kulağa nasıl değiştiğinin ve “halk gazeteciliği”nin son kurbanı Orhan Ertanhan oldu. TRT emeklileri Fecabook’ta onu yaşarken öldürdü!

Nasıl mı oldu bu?

Eski TRT çalışanları, mesai arkadaşlarından Orhan Tan’ın öldüğünü birbirine haber vermeye başlar. Çok geçmeden Orhan Tan, Orhan Ertanhan olur…

Eski TRT’cilerin “kara haber”i çabuk yayılır ve Facebook’un en çok yorumlanan paylaşımları arasına girer.

Facebook’ta öldürüp, cennete yolladıkları Ertanhan’la, merhum TRT’ciler Mesut Mertcan ve Cenk Koray’a selam gönderenler bile oldu.

Facebook’ta bunlar olurken evinde banyo yaptığı için sessize aldığı cep telefonuna bakan Ertanhan, onlarca cevapsız çağrı görünce şaşırır. “Ne oldu da bu kadar insan aradı?” diye merak edip, hepsini döner, ama çoğu, korkudan olsa gerek telefonu açamaz.

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 13:07
  1. Ali Eyüboğlu
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