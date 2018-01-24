Sosyal medyadan terör propagandasına 10 kişi gözaltında
Siirt’te, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medya hesabından propaganda yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.24 Ocak 2018 Çarşamba 21:16
Bugün çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarında kara propaganda yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.