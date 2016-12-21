Sosyal medyadan terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman merkez, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde ki sorumluluk alanlarındaki 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Jandarma ekipleri İstanbul ve Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırıları sonrasında terör örgütü PKK lehine sosyal medyada paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.



Gözaltına alınan şahıslar sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.