Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sosyal medyada yapılan Suriyeli düşmanı yorumlara dikkat!

Türk-Kürt, Alevi-Sünni olarak bölmeyi başaramayan eller yeni bir kaosun fitilini ateşlemek için harekete geçti. Sosyal medyada sahte hesaplardan Suriyeli düşmanı yorumlar yağdırılmaya başlandı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:10
Sosyal medyada yapılan Suriyeli düşmanı yorumlara dikkat!

Türk-Kürt, Alevi-Sünni olarak bölmeyi başaramayan eller yeni bir kaosun fitilini ateşlemek için harekete geçti. Dün akşam sosyal medyada asılsız şekilde haberler yayıldı ve Suriyeli mazlumlara karşı Türkiye galeyana getirilmeye çalışıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ TETİKÇİLER DE EŞ ZAMANLI OLARAK HAREKETE GEÇTİ

Sokaktaki provokasyonun ardından sosyal medyada yalan haberleri yaymanın yanı sıra bir de Suriyeli muhacirlere karşı kışkırtıcı yorumlar yağdırılmaya başlandı.

'15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKAN İLK BENDİM AMA...'

15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıktığı halde şu an Suriyelileri istemediğini, 'defolup gitmeleri gerektiğini' ileri süren, hükümeti suçlayanlar ve bu yaşananların hesabını Erdoğan'ın vereceğini ileri sürenler oldu.

FİTNEYE DİKKAT!

Yapılan bu yorumlara ve kışkırtmalara karşı Müslümanlara itidal çağrısı yapıldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:10
  1. demetevler
  2. suriyeliler
  • KeskinKeskin53 dk önce
    Musluman muslumanin kardesidir. Ister suriyeli olsun ister afrikalı olsun. Muslumanlara guzel davranalim. Hatalarini affedelim.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

En acı bakış! Bebeğinin cansız bedenini...
  1. En acı bakış! Bebeğinin cansız..
  2. İngiltere'de ardı ardında alarmlar..
  3. Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?
  4. Erdoğan'dan özel kareler
  5. Bakan açıkladı: HÜRKUŞ terörle..
  6. 'Probiyotik birçok derde deva'
  7. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
  8. Türk aile kâbusu yaşamıştı... En acı..
  9. Çanakkale'de 47 kaçak yakalandı
  10. Göztepe transfer bombasını patlattı!
  11. Rus gazı 2019 sonunda Çin'e ulaşacak
  12. Minik Asaf için yardım çağrısı
  13. Külünk: Davaların aylarca sürmesini..
  14. Rusya ve Çin imzaları attı! Devreye..
  15. Yaz sıcakları hastalıklarla sizi..
  16. Kartal bebeğe kalp nakli için gereken..
  17. Bu telefon yok satıyor!
  18. Samsung'un herkesten gizlediği ürün!
  19. AB Başkanı Junker çılgına döndü!
  20. Van'da terör operasyonu: İki terörist..
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’