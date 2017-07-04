Sosyal medyada yapılan Suriyeli düşmanı yorumlara dikkat!

Türk-Kürt, Alevi-Sünni olarak bölmeyi başaramayan eller yeni bir kaosun fitilini ateşlemek için harekete geçti. Dün akşam sosyal medyada asılsız şekilde haberler yayıldı ve Suriyeli mazlumlara karşı Türkiye galeyana getirilmeye çalışıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ TETİKÇİLER DE EŞ ZAMANLI OLARAK HAREKETE GEÇTİ

Sokaktaki provokasyonun ardından sosyal medyada yalan haberleri yaymanın yanı sıra bir de Suriyeli muhacirlere karşı kışkırtıcı yorumlar yağdırılmaya başlandı.

'15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKAN İLK BENDİM AMA...'

15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıktığı halde şu an Suriyelileri istemediğini, 'defolup gitmeleri gerektiğini' ileri süren, hükümeti suçlayanlar ve bu yaşananların hesabını Erdoğan'ın vereceğini ileri sürenler oldu.

FİTNEYE DİKKAT!

Yapılan bu yorumlara ve kışkırtmalara karşı Müslümanlara itidal çağrısı yapıldı.