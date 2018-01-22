Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sosyal medyada terör propagandası yapanlara gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Afrin harekatına yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:15
Sosyal medyada terör propagandası yapanlara gözaltı

Afrin'dek YPG/PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü sosyal medyadan propaganda yapmak için harekete geçti.

Sağduyulu davranan sosyal medya kullanıcıları terör propagansı yapanları bir bir açığa çıkarttı.

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemelerin ardından teröre hizmet eden 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Ravza Kavakcı: Muhalefet darbe girişimi davalarına katılmalı
    1. AK Partili Ravza Kavakcı: Muhalefet..
    2. ''Amerika bizi tehdit etti: İstanbul’u..
    3. 'Türkiye Amerika'ya meydan okuyor'
    4. Türkiye Spor Zirvesi 2018'de..
    5. CHP'de Ümit Kocasakal'dan sonra..
    6. Afrin operasyonun kilit noktası! O..
    7. Adnancılar! Siz meseleyi yanlış..
    8. Sosyal medyada terör propagandası..
    9. Deniz Baykal'a 'kaset kumpası'..
    10. Askeri kamuflajlı fotoğrafını paylaşan..
    11. Mallı: Türkiye'de oynamak isterim
    12. Özbek medyasında Afrin harekatı
    13. IKBY'den küstah Afrin çıkışı!
    14. Süper Lig ekibinden dev altyapı adımı!
    15. Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü olarak..
    16. Erdoğan, minik Yağmur'la telefonda..
    17. Evinin çatısında buldu! Ne olduğunu..
    18. Kalleş PKK'nın sivil yalanı
    19. HDP'li Alican Önlü hakkında soruşturma..
    20. Gaziantep'te kocası tarafından 38..
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!