Sosyal medyada PKK propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı
Erzurum’un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.30 Haziran 2017 Cuma 11:49
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Hınıs ilçesinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından PKK/KCK ile ilgili paylaşım yaptığı tespit edilen Cihan S. isimli şahıs, Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince evinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ve cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan Cihan S., adliyeye sevk edildi.
Karaçoban ilçesinde de PKK/KCK paylaşımları yaptığı tespit edilen Ümit E., ikametinde gözaltına alındı.
Öte yandan konuyla ilgili bir diğer şüpheli Emre Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.