'Payitaht' temalı yılbaşı mesajı

Sosyal medyada yayılan yılbaşı mesajında "Payitaht Abdulhamit" ve "Diriliş Ertuğrul" teması dikkat çekiyor.

Yılbaşının yaklaşmasıyla Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin yılbaşı kutlamaları konusunda "Batı toplumlarına benzeme" veya "onları taklit etme" başlıklarıyla ucu açık tartışmalar yürütülmekte.

Müslüman toplumların büyük bir kısmı bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilip, yılbaşı kutlamasının yapılmaması yönünde karar bildirirken, bu kutlamalar İslam toplumunun hatırı sayılır bir kesimi tarafından "dine aykırı" olarak yorumlanmakta.

Her yılbaşında sık sık gündeme gelip tartışma konusu olan "yılbaşı kutlaması" konusuna bu sene sosyal medyada anonim olarak yayılan, "Payitaht Abdulhamid ve "Diriliş Ertuğrul" dizilerinden bölümlerin yer aldığı bir video ile dikkat çekiliyor.