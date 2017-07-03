Sosyal medyada Macron'u tehdit eden genç tutuklandı

Fransa'da, 14 Temmuz Fransız Milli Günü törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a saldırı mesajları paylaşan genç, hakkında soruşturma açılarak cezaevine gönderildi.

Le Parisien gazetesi, Paris'in Argenteuil banliyösünde yaşayan ve aşırı sağcı fikirlere sahip olduğu belirtilen 23 yaşındaki kişinin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını, daha sonra hakkında açılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiğini yazdı.

Habere göre, internet kullanıcıları tarafından yapılan şikayetleri değerlendiren Fransa İçişleri Bakanlığı, şüphelinin adresine baskın gerçekleştirerek gözaltına aldı. Baskın sırasında polislere bıçakla karşılık veren şüphelinin aracında da çok sayıda kesici alet bulundu.

Kendisini aşırı sağcı olarak tanımlayan şüphelinin sorgusunda "zenciler, Müslümanlar, Yahudiler ve homoseksüellere karşı da saldırı planladığını" açıkladığı kaydedildi. Şüphelinin geçen yıl terörü övmek suçundan 3 yıl hapse mahkum edildiği aktarıldı.

Sosyal medya üzerinden Fransa Milli Günü 14 Temmuz'da düzenlenecek törenler sırasında Cumhurbaşkanı Macron'a saldırıp öldüreceği yönünde mesajlar yazan kişinin silah satın alma girişimlerinde de bulunduğu belirtildi.

Fransa'da 2002 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a Milli Gün törenleri sırasında saldırı girişiminde bulunulmuştu. Maxime Brunerie isimli aşırı sağcı, gitar çantasına sakladığı silahla Chirac'a ateş etmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı.