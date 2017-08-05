Sosyal medyada kurbanlık satışı başladı

Bayrama 1 aydan kısa süre kala kurbanlık satıcıları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının fotoğraflarını farklı açılardan çekerek koydukları sosyal medya hesaplarında müşteri bulmaya yöneldi. Satışa çıkardıkları kurbanlık hayvanın cinsini, ağırlığını, kaç hisseye uygun olduğunu ve fiyatını yazan kurban satıcıları, müşterileri ile sosyal medya ortamında kıyasıya pazarlık yaparak kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Kurban satıcıları geçen yıl ile bu yıldaki kurban fiyatlarının aynı olduğunu öne sürerken alıcılar fiyatlarının en az yüzde 40 zamlı olduğunu savundu.