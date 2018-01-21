Sosyal medyada kara propaganda! Algı oyunları başladı...

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, bazı sosyal medya hesaplarından karalama kampanyası başlatıldı.

Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.

Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi.

Twitter'dan paylaşılan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu.

Dün de bazı sosyal medya hesaplarından, "harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu" iddia edilen fotoğrafın, 2016'da çekildiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirilmişti.

- "ZEYTİN DALI HAREKATI"

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, dün saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Harekat, Özgür Suriye Ordusu güçlerince de destekleniyor.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü, Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağlarını Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.