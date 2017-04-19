Sosyal medyada kaosa çağıranlara soğuk duş

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada yer alan hakaret, küfür, kaosa çağrı, teröre destek niteliklerindeki paylaşımlarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.
Sayan'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımı şöyle:
PROVOKATÖRLERİ İHBAR EDİN!
Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları şu adreslere, bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle ihbar edebilirler:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]