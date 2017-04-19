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Sosyal medyada kaosa çağıranlara soğuk duş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada yer alan kaosa çağrı, teröre destek niteliklerindeki paylaşımlarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Sosyal medyada kaosa çağıranlara soğuk duş
Eklenme: 19 Nisan 2017, 01:14

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada yer alan hakaret, küfür, kaosa çağrı, teröre destek niteliklerindeki paylaşımlarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Sayan'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımı şöyle:


PROVOKATÖRLERİ İHBAR EDİN!

Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları şu adreslere, bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle ihbar edebilirler:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 
Etiketlerömer fatih sayanbtk başkanıbtksosyal medya terörsiber ihbarsiber ihbar mailsiber suç şikayet
Haber Tarihi: 19 Nisan 2017, 01:14
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