Sosyal medyada gördüğü bebeğe karaciğerinden parça verdi

Balıkesir'de yaşayan bir kadın, İzmir'de karaciğer nakline ihtiyaç duyan 2 aylık bebeğin yeniden sağlığına kavuşmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Sinem Yurdusev, sosyal medya hesaplarında İzmir'de yaşayan Demirbaş ailesinin 2 aylık bebekleri Mehmet Demirtaş'ın karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu ve bunun için bir arayışta bulunduklarını fark etti.

Aile ile temasa geçen ve dokularının uyum sağlaması halinde bebeğe karaciğerinden parça verebileceğini bildiren Yurdusev, ardından İzmir'e gitti.

Yapılan tetkikler sonucunda dokuların uyum sağlaması üzerine Yurdusev, İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla bebeğe karaciğerinden parça verdi. Tedavilerinin ardından Yurdusev ve minik Mehmet Demirtaş hastaneden taburcu edildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaptığı organ bağışı nedeniyle 2 aylık bebeğin hayata tutunmasını sağlayan Yurdusev'i kutlayarak, "Böyle bir personelle çalışmaktan gurur duyuyorum. Doku ve organ nakli bekleyen tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Sizin gibi duyarlı kişilerin sayılarının artmasını bekliyorum. Hayat kurtarmak çok önemli bir şey, sizi kutluyorum, Allah sizden razı olsun." dedi.

Veteriner hekim Sinem Yurdusev de "Sosyal medyadan ailenin yardım isteğini görünce temasa geçtim ve İzmir’e gittim. Aileyi tanımıyordum. Şu an bebeğin sağlık durumu çok iyi. Aile ile de görüşüyoruz. Minik yavrunun hayata tutunmasından dolayı mutluyum." diye konuştu. AA