Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları Sneijder için hashtag açtı
Galatasaray'da UEFA listesine dahil edilmeyen Sneijder'in 10 numaralı formasının yeni transfer Belhanda'ya verilmesinin ardından sosyal medyada savaş başladı. Fenerbahçe taraftarları "#SneijderComeToFener" şeklinde hashtag açtı.09 Temmuz 2017 Pazar 03:08
Galatasaray'da dün UEFA listesine adı bildirilmeyen Wesley Sneijder'e bir darbe daha bugün geldi. Hollandalı yıldızın adeta özdeşleştiği 10 numaranın yeni transfer Belhanda'ya verilmesinin ardından sosyal medyada adeta savaş başladı.
Sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırması an meselesi olan Sneijder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar Twitter'da "#SneijderComeToFener" şeklinde hashtag açtı.
Buna karşılık 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesine tepki gösteren bazı Galatasaraylı taraftarlar da "#10NumaraWesleySneijder" şeklinde hashtag başlattı.
Wesley Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder de instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 10 numarayı Faslı yıldıza veren sarı-kırmızılı yönetimine göndermede bulundu.
Kaynak:Skorer