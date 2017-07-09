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Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları Sneijder için hashtag açtı

Galatasaray'da UEFA listesine dahil edilmeyen Sneijder'in 10 numaralı formasının yeni transfer Belhanda'ya verilmesinin ardından sosyal medyada savaş başladı. Fenerbahçe taraftarları "#SneijderComeToFener" şeklinde hashtag açtı.

09 Temmuz 2017 Pazar 03:08
Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları Sneijder için hashtag açtı

Galatasaray'da dün UEFA listesine adı bildirilmeyen Wesley Sneijder'e bir darbe daha bugün geldi. Hollandalı yıldızın adeta özdeşleştiği 10 numaranın yeni transfer Belhanda'ya verilmesinin ardından sosyal medyada adeta savaş başladı. 

Sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırması an meselesi olan Sneijder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar Twitter'da "#SneijderComeToFener" şeklinde hashtag açtı.
 
Buna karşılık 10 numaralı formanın Belhanda'ya verilmesine tepki gösteren bazı Galatasaraylı taraftarlar da "#10NumaraWesleySneijder" şeklinde hashtag başlattı.  
 
Wesley Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder de instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 10 numarayı Faslı yıldıza veren sarı-kırmızılı yönetimine göndermede bulundu.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 03:08
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