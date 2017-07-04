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Sosyal medyada Demetevler provokasyonu: Bunların tamamı yalan!

Ankara'da bir Suriyeli mültecinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği, Suriyelilerin Türkleri öldürdüğü yönündeki iddialar sosyal medyada yayılarak 'Suriyeli provokasyonu' yapılmaya başlandı.İşte sosyal medyadaki 'Demetevler' provokasyonundan görüntüler...

04 Temmuz 2017 Salı 12:40
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:40
  1. Bunların tamamı yalan
  2. Ankara Demetevler
  3. Demetevler provokasyonu
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yeter bu kadar Arapları savunduğunuz be! Biraz da kendi vatandaşınızı savunun. Sahillerde karı kız peşinde hepsi, bizim Mehmetçik gidip orada bunları canıyla savunuyor. Hala provokasyon diyorsunuz. Suriyelileri tanıdık, gördük artık. Bunlar iyi insanlar değil, iyi olanları zaten Suriyede kaldı yada orada şehit oldu. Hırsızı, tecavüzcüsü, uğursuzu buraya geldi.
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