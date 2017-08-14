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Sosyal medyada çok konuşulan kayyum paylaşımı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir vatandaşın, "Ayağımız taşa değse, kayyumdan yardım ister hale geldik" paylaşımı sosyal medyanın konusu oldu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:47
Sosyal medyada çok konuşulan kayyum paylaşımı

Viranşehir’de Sinan Kaplan isimli bir vatandaşın sosyal medya hesabından "3 haftadır Viranşehir bir hizmet sarmalına girdi. İstekler arttı, fikirler çoğaldı. Ayağımız taşa değse kayyumdan yardım ister hale geldik" ifadelerini paylaştı. Bir çok kişi tarafından yorumlanan ve paylaşılan tweete Viranşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Başkan Vekili Ömer Çimşit de cevap verdi. Çimşit paylaşımında, "Şikayetimiz yok. Memnunuz. İnsan sevdiğinden, inandığından, güvendiğinden bir şey ister. Layık olaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Günlerdir konuşulan ve sosyal medyanın konusu hale gelen paylaşımlar yoğun ilgi görüyor. Vatandaşa ve kayyum Başkan’a destek veren Serdar Korkmaz isimli kullanıcı ise "Muhteşem bir vatandaş ‘özeleştirisine’, muazzam bir devlet adamlığı cevabı. İşte dava adamlığı, bu 2 twitte. Umudumuz tazeleniyor, yenileniyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:47
  1. Şanlıurfa
  2. Mem
  3. Viranşehir
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