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Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde araçla seyir halinde olan iki genç, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yapıkları sırada trafik kazası geçirdi. Canlı yayın görüntülerine anbean yansıyan trafik kazasında, araçta bulunan Gökhan Özkan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:51
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar

Kaza, Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü mevkiinde meydana geldi. Ahlat istikametinden Tatvan istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 13 FA 675 plakalı araç, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, araçla seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan gençler, görüntülerde bagaj kapısının açık olduğunu fark edip aracı durdurdu. Aracın bagajını kapattıktan sonra yola devam eden gençler, hareket ettikten kısa süre sonra karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Canlı yayın görüntülerine anbean yansıyan trafik kazasında, araçta bulunan Gökhan Özkan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Kaza esnası ve sonrasında canlı yayının devam ettiği görülürken, kaza anında aracın camlarının kırıldığı gözlendi.

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Olay yerinden geçen bir doktor tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:51
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