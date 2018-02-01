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Trump dakikalarca kendini alkışladı

Başkan olduktan sonra ilk "Birliğin Duruşması" konuşmasını yapan Donald Trump'ın dakikalarca kendini alkışlaması sosyal medyada alay konusu oldu.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:34
Trump dakikalarca kendini alkışladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir yıllık görevinin ardından ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Tüm dünyanın merakla beklediği konuşmaya, Trump'ın kendisini dakikalarca alkışlaması damga vurdu. Trump'ın alkışları önündeki mikrofona yansırken, bu anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Donald Trump, ağırlıklı olarak ilk yılındaki ekonomik adımlarından bahsettiği konuşmasında dış politikadan DEAŞ'la mücadeleye kadar iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:34
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Beyaz Saray
  3. DEAŞ
  • AbdoAbdo48 dk önce
    Tam bir manyak bu
  • NurNur56 dk önce
    Adam ruh hastası birzengin olmanın egosu var üstüne amerikanın başına geçince tam olduçekilip tedavi görsünsonu kötü olacak
  • NurNur56 dk önce
    Adam ruh hastası birzengin olmanın egosu var üstüne amerikanın başına geçince tam olduçekilip tedavi görsünsonu kötü olacak
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