Sosyal medyada '15 Temmuz' provokasyonu
15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesini hazmedemeyen malum çevreler, milletin destanını itibarsızlaştırmak için sosyal medyada bir yalan daha yaymaya başladı.12 Temmuz 2017 Çarşamba 21:03
15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesini hazmedemeyen malum çevreler, milletin destanını itibarsızlaştırmak amacıyla sosyan medyada bir yalanı daha paylaşmaya başladı.
'Bir Türk askeri'nin başının kesildiğine dair yalan haberi paylaşanlar, 'şu an o askerin kafasını kesenlerin korna çalarak şölen yaptığını' iddia etti.
GERÇEĞİ PAYLAŞILDI
Sosyal medyadaki duyarlı kullanıcılar bu yalanı da çürüttü. Fotoğrafın 2013 yılında Suriye'de çekildiği belirtildi.
İşte görüntünün aslı: