Sosyal medyada '15 Temmuz' provokasyonu

15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesini hazmedemeyen malum çevreler, milletin destanını itibarsızlaştırmak amacıyla sosyan medyada bir yalanı daha paylaşmaya başladı.

'Bir Türk askeri'nin başının kesildiğine dair yalan haberi paylaşanlar, 'şu an o askerin kafasını kesenlerin korna çalarak şölen yaptığını' iddia etti.

GERÇEĞİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyadaki duyarlı kullanıcılar bu yalanı da çürüttü. Fotoğrafın 2013 yılında Suriye'de çekildiği belirtildi.

İşte görüntünün aslı: