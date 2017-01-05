Sosyal medya teröristlerini ihbar edin!

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan, sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları kendilerine bildirmelerini istedi.
Sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine sayısız paylaşımlar yapılıyor. Terör destekçileri bu paylaşımlarla halkı manipüle etmeyi amaçlıyor.
ADRESLER
Vatandaşlardan sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profil ve sayfaları [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] adreslerine bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle bildirmelerini istendi.