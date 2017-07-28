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Sosyal medya teröristlerine soğuk duş!

Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 22:46
Sosyal medya teröristlerine soğuk duş!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen İ.A, R.K, T.E, K.A, F.Ç, A.C. ve D.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu 7 kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A, R.K, T.E, K.A. ve F.Ç. tutuklandı, A.C. ve D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 22:46
  1. sosyal medya terör
  2. sosyal medya pkk
  • Patriot gsPatriot gs25 dk önce
    Niçin bunların isimlerinin başharflerini kullanıyorsunuz... Son derece gizliler galiba .. Belkide iyi bir halt yediler deşifre olmasınlar... Yavvv teşhir etsenize... Bunları içerde beslendikten sonra çıkaracaksınız bunları.. Belki komşum olacak belki iş arkadaşım olacak... Bilelimki ona göre önlemimizi alalım .. İyi korumalar. 
  • vatansevervatansever30 dk önce
    Af yok teroru ovende teroristtir..avrupada gidin daesin sosyal medyada ovgusunu yapin bakalim.. Neler oluyor gorun ebenizin guzel gozlerini...
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