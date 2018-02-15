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Sosyal medya teröristlerine baskın!

Iğdır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 19:10
Sosyal medya teröristlerine baskın!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'ya yönelik olarak belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda sosyal paylaşım sitelerinde "PKK/KCK propagandası" yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladıkları öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, çok sayıda mermi, PKK mensuplarına ait fotoğraflar ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kent merkezi, Erhacı ve Karakuyu köylerinde düzenlenen operasyonda da örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 19:10
  1. PKK/KCK propagandası
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Iğdır
  4. PKK

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  • DENİZ GEZMİŞ DENİZ GEZMİŞ 1 sa önce
    Bunları sallandırmadiktan aaahhh yavrum kuzum Mehmetim koşuşturup duruyor yakala bırak yakala bırak.
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