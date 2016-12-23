Cloudflare

'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adeta “terörist ihbar hattı” gibi çalışan ve uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulamaları ile sosyal medya üzerinde teröre destek veren, terörü öven paylaşımlarda bulunanları emniyete ihbar edebilirsiniz.

'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:41
Bu haber 2.557 kez okundu

Terörist eylemlerin kötü amaçlarından biri olan “kargaşa” ortamına zemin hazırlamak için özellikle Twitter, Facebook ve YouTube gibi servisler teröre destek verenler tarafından sıkça kullanılıyor. Peki, bu servisler üzerinden terörü destekleyen, terörü öven paylaşımlarda bulunanları nasıl ihbar ederiz? Emniyete ihbar nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü çağın teknolojisine ayak uydurdu ve hem akıllı telefondan hem de internet üzerinden ihbarda bulunabileceğiniz Online İhbar Hattı uygulamasını devreye soktu. Android cep telefonları için 'EGM', bilgisayar üzerinden ihbarlar için de ''155 Polis İmdat Online İhbar Uygulaması'' aracılığıyla vatandaşlar hem akıllı telefondan hem de bilgisayarda ihbar bildiriminde bulunabilecekler.

Bu uygulamaları cihazınızda bulunan Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Android için tıklayınız:

iOS için tıklayınız:

Emniyete bilgisayarınızdan da ihbar yapabilirsiniz

Bunu yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. ''egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx'' adresinden erişilebilen 'Online İhbar Hattı Uygulaması' üzerinden ihbar edebilirsiniz.

İhbarda bulunacak olan kişilerin kimliklerini vermeden sadece İl/İlçe, İhbar Konusu, Olay Yeri ve olay açıklaması bölümlerinin doldurulması yeterli oluyor. Eğer ihbarı yapan kişi yaptığı ihbar için geri dönüş yapılmasını istiyor ise o zaman da telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerini doldurması gerekmektedir. Ayrıca ihbar için fotoğraf veya belge eklemesinin de yapılabildiği form, tüm bilgiler girildikten sonra 'doğrulama kodu' girişi yapıldıktan sonra 'Gönder' butonuna basılarak doğrudan EGM'ye gönderilebiliyor.

 
EtiketlerSosyal medya teröristleriSosyal medyada teröre destek verenlerSosyal medyaSosyal medyada teröre desteknasıl ihbar edilirEmniyet Genel Müdürlüğüterörist ihbar hattıkargaşa ortamı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Mete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevapMete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap

Güvenlik Uzmanı Yarar, Fırat Kalkanı operasyonunu eleştirenlere ve Suriye'de ne…

Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önce Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam'…

Kurtlar Vadisi yeni sezonu ne zaman? Kanalı belli mi?Kurtlar Vadisi yeni sezonu ne zaman? Kanalı belli mi?

Ekranların 13 yıllık fenomeni Kurtlar Vadisi efsanesinin yeni sezonda hangi…

'Türk kimliği taşıyarak bu toprağın adamı olunmuyor!''Türk kimliği taşıyarak bu toprağın adamı olunmuyor!'

Ülke TV'de yayınlanan Sıradışı Tarih programında konuşan Prof. Dr. Mehmet…

RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!

'Çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler, alkol…

'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adeta “terörist ihbar hattı” gibi çalışan ve…

Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyonHürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon

Hürriyet Daily News yazan Bekdil, camilerde Nazi örgütlenmesi kurulduğunu ileri…

Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!

TRT ekranlarında her çarşamba seyirci ile buluşan ve reytinglerde adeta…

Diriliş Ertuğrul'da üzen ayrılıkDiriliş Ertuğrul'da üzen ayrılık

TRT'nin en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul'dan üzen bir haber geldi…