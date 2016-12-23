'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?

Terörist eylemlerin kötü amaçlarından biri olan “kargaşa” ortamına zemin hazırlamak için özellikle Twitter, Facebook ve YouTube gibi servisler teröre destek verenler tarafından sıkça kullanılıyor. Peki, bu servisler üzerinden terörü destekleyen, terörü öven paylaşımlarda bulunanları nasıl ihbar ederiz? Emniyete ihbar nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü çağın teknolojisine ayak uydurdu ve hem akıllı telefondan hem de internet üzerinden ihbarda bulunabileceğiniz Online İhbar Hattı uygulamasını devreye soktu. Android cep telefonları için 'EGM', bilgisayar üzerinden ihbarlar için de ''155 Polis İmdat Online İhbar Uygulaması'' aracılığıyla vatandaşlar hem akıllı telefondan hem de bilgisayarda ihbar bildiriminde bulunabilecekler.

Bu uygulamaları cihazınızda bulunan Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Android için tıklayınız:

iOS için tıklayınız:

Emniyete bilgisayarınızdan da ihbar yapabilirsiniz

Bunu yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. ''egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx'' adresinden erişilebilen 'Online İhbar Hattı Uygulaması' üzerinden ihbar edebilirsiniz.

İhbarda bulunacak olan kişilerin kimliklerini vermeden sadece İl/İlçe, İhbar Konusu, Olay Yeri ve olay açıklaması bölümlerinin doldurulması yeterli oluyor. Eğer ihbarı yapan kişi yaptığı ihbar için geri dönüş yapılmasını istiyor ise o zaman da telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerini doldurması gerekmektedir. Ayrıca ihbar için fotoğraf veya belge eklemesinin de yapılabildiği form, tüm bilgiler girildikten sonra 'doğrulama kodu' girişi yapıldıktan sonra 'Gönder' butonuna basılarak doğrudan EGM'ye gönderilebiliyor.