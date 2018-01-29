İçimizdeki teröristler de temizleniyor

Türkiye’nin Afrin’de terör örgütüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturmalar başlatılmıştı.

311 GÖZALTI



İçişleri Bakanlığından, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

SAHTE GÖRSELLER KULLANILIYOR



TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarıyor.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda terör örgütü destekçileri, bir tır şirketinin tanıtım kataloğunda yer alan fotoğrafı paylaşmaktan çekinmemişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.