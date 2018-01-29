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İçimizdeki teröristler de temizleniyor

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüpheli gözaltına alındı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:01
İçimizdeki teröristler de temizleniyor

Türkiye’nin Afrin’de terör örgütüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturmalar başlatılmıştı.

311 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığından, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

SAHTE GÖRSELLER KULLANILIYOR

TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarıyor.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda terör örgütü destekçileri, bir tır şirketinin tanıtım kataloğunda yer alan fotoğrafı paylaşmaktan çekinmemişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:01
  1. sosyal medya teröristleri
  2. Sosyal medya teröristlerine işlem
  3. Zeytin Dalı harekatı
  • HayriHayri24 dk önce
    O Atesi yediginde bu söylediklerin elbet aklina gelecek!!! Dinsiz dönme!!!
  • anadolu kartalıanadolu kartalı47 dk önce
    şarlanta şeytanın piçi. ruhunu şeytana satmış kefere piçi ogün hesap günü opis dilini zebanilerin çektiği gün görürüz senin ateşini kime atacağını adi şerefsiz piç kefere
  • Murat / Dinarlı Murat / Dinarlı 1 sa önce
    Yorumcuların bazıları burada kışkırtmak ve Türk/ Kürt polemiği istiyor. Türklerde sapık yokmu, bak CHP’ye, adil yorum yapalım. Ümmet olalım. Allah cc Ülkemizi , Askerimizi korusun.
  • Hendekçi pkk düşmani bir Hendekçi pkk düşmani bir 1 sa önce
    Bu pkk kadar alcak hain korkak bir örgüt yoktur.ilk başta devletimize haince kalleşce saldirir devlet pkk'nın ūstüne gidince hemen bariş kelimesini dillendirir AB ve ABD 'den türkiyeyi durdurun diye veryansir eder. Bu hainlere esad kimlik dahi vermiyirdu esad ile işbirliği yapiyirlar esad ile hic bir zaman ters düsmediler.türkiye kobanide onlari kurtardi binlerce tir yiyecek yardim etti bunlara rağmen. Pkk sehirlerimize gelip bombali arac patlatiyor hendek kaziyor sehirlerimizi yaşanmaz hale getiriyor kafasi terörist bir kafasidir devlet kuramaz asla. Turkiye 'ye karsi silah birakmadikca suriye'de tutunamaz. Devlet pkk'ya karsilik verince donla ve sürünerek teslim oluyorlar birde itirafci oluyorlar korkaklarkürd düsmani alcaklar
  • mustafa mustafa 1 sa önce
    Dikkat et molotofun üstüne düşme sonra hassas yerinde patlar
  • abduabdu1 sa önce
    bunlara öncelikle din dersi vede allahı öğretmek gerekir. bunların ana babalarıda böyle allahsız yetiştiği için çocuklarıda böyle dinsiz allahsız yetişmişlerdir. hapiste allahı öğretin psikolojik yapılarını test edin. azılı olanları hiç çıkartmayın.
  • agirinizede welatınızada.agirinizede welatınızada.1 sa önce
    ulan bırakın artık bu boş welat melat kofti uyduruk fistanrilla martavallarını koanefistan ı tc kurtardı siz biji obama dediniz nankörler çözüm sürecini sabote ettiniz bir halt yaparız sandınız Haziran 2016 da Nusaybin de don paça teslim oldunuz ahmak gafiller
  • H.baydilH.baydil1 sa önce
    Sen bir kere Kürt değilsin.bu topraklardanda değilsin.bu toprağın insanı merttir.namert savaşmaz
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Adamin bir hapis yatar ginu dolmus yatagini goturmaz arkadaslar demisler yatagini goturmuyonmu demisler bir iki serefsiz var onlarinda hesabim var yine gelecegim demis tabi yillar gecmis diger arkadaslrinda gunu dolmusgeri donetim diyen arkadasla karsilasmislar ne oldubirdaha donmedin sormuslar adam benim bildigim iki idi simdi sayisi bellideyildemis hainahiretdede hukum surecek sen allahi tanimiyorsun tanisaydin boyle konusmazdin
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Bu adamı(!) ....inde ne yaparsın?
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