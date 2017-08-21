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Sosyal medya şaklabanından ırkçı ifade!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada şaklabanlık yaparak insanları güldürmeye çalışan Hakan Hepcan adlı kullanıcının ırkçı tweeti büyük tepkiye neden oldu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:49
Sosyal medya şaklabanından ırkçı ifade!

Dün akşam Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı ırkçı içerikli tweet büyük tepki çekti. Hepcan attığı tweette Galatasaraylı bir futbolcu için 'Maymun' ifadesi kullandı.

  

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:49
  1. galatasaray
  2. ırkçı
  • MuhsinMuhsin2 sa önce
    BİR DE FENOMEN MİYMİŞ BU IRKÇI!
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