Sosyal medya şaklabanından ırkçı ifade!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada şaklabanlık yaparak insanları güldürmeye çalışan Hakan Hepcan adlı kullanıcının ırkçı tweeti büyük tepkiye neden oldu.21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:49
Dün akşam Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı ırkçı içerikli tweet büyük tepki çekti. Hepcan attığı tweette Galatasaraylı bir futbolcu için 'Maymun' ifadesi kullandı.