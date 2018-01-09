Sosyal medya kontrol altına alınıyor

Avrupa'da sosyal medya artık cezai sorumluluk kapsamına giriyor. Birçok Avrupa ülkesi sosyal medya üzerinde paylaşımı yapılan zararlı içeriklere yönelik yaptırımlar uygulayacak.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Birçok Avrupa ülkesi, sosyal medya üzerinden nefret söylemleri, hakaretler, yalan haberler ve yasa dışı içerikli paylaşımlara yönelik hukuki yaptırımlar uygulamasında kararlı.

50 MİLYON EURO CEZA VERİLEBİLECEK

Almanya'da sosyal medyasitelerini nefret söylemleri, sahte haberler ve yasadışı içerikli paylaşımları hızlı bir şekilde silmeye zorlayacak yeni bir yasa 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında, açık bir şekilde nefret söylemi olduğu takdirde, sosyal paylaşım sitelerine bu paylaşımları silmemesi durumunda 50 milyon avroya kadar para cezası verilebilecek. Yasa aynı zamanda, sitelere bu içeriklerin yasa dışı olduğunun bildirilmesinin ardından harekete geçmeleri için 24 saat mühlet tanıyor.

AVRUPA'DA SOSYAL MEDYA KONTROL DÖNEMİ

Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda İsveç, İspanya ve Danimarka'da uygulanacak olan bu yasa ağır cezaları da beraberinde getiriyor. Almanya'da 50 Milyon Euro maddi cezanın verilebileceği yasa ile, İngiltere'de 6 ay hapis 5 bin sterlin para cezası, Fransa'da erişim yasağı ile birlikte Avusturya, Hollanda İsveç, İspanya ve Danimarka'da da para cezası ile hapis cezası kararı verilebilecek.