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Sosyal medya kendini suya atan bu robotu konuşuyor

Knigtscope K5 isimli güvenlik devriyesi robotun kendini havuzun içine atması bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Robotun komik görüntüsü için ‘kim bilir ne derdi vardı’, ‘belki de sıcaklardan bunalmıştır’ gibi yorumlar yapılıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
Sosyal medya kendini suya atan bu robotu konuşuyor

Günümüzde kullanım ağı yaygınlaşan robotlar, insanları yaptığı görevleri de üstlenir oldu. Örneğin gece güvenliği görevini pek çok kişi bilir. Fakat bazı şirketler artık bu iş için insan görevlendirmek yerine robot çalıştırmayı tercih ediyor.

İşte güvenlik robotu olarak tasarlanan Knigtscope K5, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler. Zira güvenlik devriyesi olarak gezen robotun kendini suyun içine attığı görüldü.

Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasıyla kısa sürede ünlenen güvenlik devriyesi robotun kendini neden suya attığı henüz bilinmiyor. Özellikle Twitter’da robot için ‘kim bilir ne derdi vardı’, ‘belki de sıcaklardan bunalmıştır’ gibi yorumlar yapıldı.

Knigtscope K5, roket benzeri tasarıma sahip olduğu için yere düştüğü zaman ayağa kalkması oldukça zor. Ayrıca 152 cm boyu ve 136 kg ağırlığına sahip. Bu açıdan da devrildikten sonra toparlanması zor görünüyor.

Kendini suyun içine atan robotun akıbeti ve olayı nasıl geliştiği henüz bilinmiyor. Ekipler kamera kayıtlarını ve robotun hareket komutu geçmişini inceleyerek bunu anlamaya çalışıyor. Knigtscope K5’in ilerleyen dönemde güvenlik devriyesi olarak havalimanlarında hizmete girmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
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