Sosyal medya için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı

Sanal ortamda işlenen suçların tespiti için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren KHK'nın ayrıntıları haberimizde.

Sosyal medya için Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 23:50
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Ülkemizde yaşanan terör olaylarının ardından sosyal medya platformlarında halkı yanıltacak ve galyana getirecek sahte haber ve paylaşımlara sıkça denk gelmişizdir. Nefret söylemi, bir kitleyi hedef alma, devlete ve hukuka karşı çıkma gibi suçlar için dün gece Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı.

Sosyal medya için yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname sayesinde, sanal ortamda işlenen suçların tespiti ve kontrolü artık daha kolay olacak.

Polis, artık sanal ortamda işlenen suçlar için internet sağlayıcılarından kişinin kimlik bilgilerini direkt olarak alabilecek.

Ayrıca bilişim suçları için hakim izni olmaksızın, kişinin veri trafiği izlenebilecek ve böylelikle suç işlenmeden önce tespit edilip önlem alınabilecek.

Sosyal medya için Kanun Hükmünde Kararname

 

(Teknolojioku)

 
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