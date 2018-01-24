Sosyal medya devi Facebook yeni bir zaman birimi icat etti

Platforma entegre ettiği özellikler ile basında yer bulan sosyal medya devi Facebookbu sefer daha ilginç bir neden ile gündemde.

Facebook yeni bir zaman birimi icat etti! Nano saniyeden büyük, mikro saniyeden küçük olan zaman birimin everilen isim ise "flick"

Facebook mühendisleri tarafından geliştirilen yeni zaman birimi flick, "kare anı" kelimesinin İngilizcesi olan "frame tick"in kısaltmasından türetildi.

Facebook'un yeni bir zaman birimi icat etmesinin altında yatan neden ise bir süredir yoğun mesai harcadığı sanal gerçeklik.

Flick'in mucidi Oculus mühendislerinden Christopher Horvath'a göre, saniyede tek bir kare ile çalışılan projelerde FPS ("Frame Per Second" yani bir saniyede kaydedilen ya da gösterilen kare sayısı) sisteminin yetersiz kalıyor.

Flick tam da bu yetersizliği ortadan kaldırmak için icat edildi. 24 FPS bir videoda her bir kare toplam 0,04166666667 saniye ya da 41666666,669 nano saniye uzunluğundadır. Ancak bu hesaplama rakamların karmaşıklığı nedeniyle oldukça zor.

Öte yandan 24 FPS bir filmde her bir karenin uzunluğu 29.400.000 flick olarak hesaplanabiliyor. Başka bir deyişle hesabı yapacak kişiler tekrarlayan küsüratlardan kurtarılıyor.