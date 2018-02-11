Sosyal medya devi 'beğenmeme' özelliği üzerinde çalışıyor

“Beğenmeme” butonu sitede paylaşılan içeriklerde kullanılmayıp, yalnızca yorumlarda kullanılacak. Hakaret, taciz veya nefret suçu içeren yorumlar birçok kullanıcı tarafından beğenilmediği durumunda otomatik olarak gizlenecek. Şuan için sadece Android uygulaması üzerinden test ediliyor. Herhangi bir yorumun üzerine dokunduktan sonra “hakaret içeriyor”, “alakasız” veya “eksik” olarak seçenekler çıkıyor.

2 milyardan fazla kullanıcının kayıtlı olduğu Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg‘e göre bu özellik sayesinde sosyal etkileşimler artık çok daha “anlamlı” hale gelecek açıklamasında bulundu.