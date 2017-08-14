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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

AK Parti'nin 16'ncı yıl dönümü için hazırlanan sosyal medyada bakanlar ve vekiller tarafından paylaşıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:40

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü  kutlamaları bugün  Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 6 bine yakın partili katılacak. AK Parti kuruluşunun 16. yılına özel hazırlanan bir video Ak Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

BAKANLAR  VE PARTİLİLER TWİTTER HESAPLARINDAN PAYLAŞIYOR

Paylaşılan vide AK Partililer tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Aralarında Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Fikri Işık'ın da bulunduğu çok sayıda bakan ve milletvekili bu videoyu Twittter hesaplarından #BirMilletAşkınınHikayesi hasthagi ile paylaşıyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:40
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  • Jan gresianJan gresian19 dk önce
    Gayrimüslim bir vatandaşım fakat 2 seçimdir akp ye oy atıyorum.hoşgörü ve birleştirici başka parti yok,tayyip erdogan bizi insan olduğumuz için seviyor.gezi kalkışmasının ilk 3 gününe ben de iştirak ettim fakat sonra hamdolsun oyunu gördük,amaç darbe yapmakmış.
  • AliAli22 dk önce
    Maalesef düşüyor bu gibi işlerle olmaz
  • NihatNihat30 dk önce
    Asgari ücret bu olduça böyle olacak 100 tl zam ver 1 hafta sonra herşeye zam 300 tl cebimizden çıksın sözde asgari ücrete zam bizde enayiyiz tabi yemeyiz bu kazığı ya bunu duzeltin yada 2019 tek başına iktidar zor
  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Bu video iyi oldu. Oylar düşüyordu, en az 2 puan çıkartır. Yayalım bu videoyu. Reisin oyu düşmesin.
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