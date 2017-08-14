Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları bugün Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 6 bine yakın partili katılacak. AK Parti kuruluşunun 16. yılına özel hazırlanan bir video Ak Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

BAKANLAR VE PARTİLİLER TWİTTER HESAPLARINDAN PAYLAŞIYOR

Paylaşılan vide AK Partililer tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Aralarında Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Fikri Işık'ın da bulunduğu çok sayıda bakan ve milletvekili bu videoyu Twittter hesaplarından #BirMilletAşkınınHikayesi hasthagi ile paylaşıyor.